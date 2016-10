Julia Lemmertz quebra o silêncio e fala sobre vídeo íntimo de Alexandre Borges

A atriz Julia Lemmertz resolveu falar pela primeira vez sobre o polêmico vídeo de Alexandre Borges. Em uma gravação, o ator aparece em uma festa, dentro de um apartamento, com uma travesti sentada em seu colo.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal 'Folha de São Paulo', Julia disse que não se incomoda com o que os outros falam. "[Na época do divórcio] eu não me preocupei com o que as pessoas iam pensar e não é agora que vou me preocupar".

"Hoje em dia neguinho fala qualquer coisa, barbaridades, porque o anonimato faz com que você se sinta forte para esculachar o outro. Aí fico querendo responder... Não vou entrar nessa", disse Julia.

Alexandre e Julia se separaram em julho de 2015, depois de 22 anos de casamento. Desde então, o ator não assume nenhum relacionamento. Já Julia foi apontada como a nova namorada do diretor de fotografia Inti Briones, mas nunca assumiu a relação.