Autoescolas terão que instalar sistema de monitoramento em veículos para aulas práticas

Tirar habilitação para a categoria B, C, D e E ficará ainda mais caro a partir do ano que vem. É que as autoescolas terão que instalar um sistema de monitoramento nos veículos usados nas aulas práticas e obviamente repassarão os custos para os alunos.

A portaria N.° 1593 de 14 de outubro de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado, tornará obrigatória a utilização do “Sistema Eletrônico de Monitoramento, Anotação, Transmissão e Recepção dos Relatórios de Avaliação de Aula Prática de Direção Veicular”, nas autoescolas da Bahia.

De acordo com a Kelly Mota Teixeira, delegada regional de Feira de Santana do Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado da Bahia (Sindauto), o monitoramento das aulas vai garantir que o aluno de fato pratique as aulas de direção, uma vez que ele será filmado o tempo todo. O exame prático consequentemente será filmado, evitando desta forma as fraudes. “O aluno também poderá solicitar ao órgão para ver as imagens e saber qual erro cometeu”, disse Kelly Mota. Segundo ela, a empresa que implantará o sistema em todas as autoescolas do estado será licitada.

O proprietário de uma autoescola da cidade, Anderson Evangelista, diz que a mudança deve gerar custos para os centros de formação, os quais deverão ser repassados aos consumidores. Ele afirma que atualmente para se tirar a habilitação custa em torno de R$ 1.800 e as pessoas acham o valor ‘salgado’, principalmente por conta da crise financeira.

Ele informa que o processo para instalação dos equipamentos nos veículos será feito por etapa. “A primeira estava prevista para as Ciretrans de Salvador, Alagoinhas, Simões Filho e Camaçari, do dia 1º de outubro, que já passou, e a conclusão até 31 de dezembro. A segunda etapa será para as Ciretrans de Santo Amaro, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Valença, Conceição do Coité, Serrinha, Amargosa, Cachoeira e Cruz das Alves, com início em 1º de janeiro a 31 de março de 2017”, explicou Anderson Evangelista.

Segundo a portaria “fica estabelecida a data limite de 30/11/2017 para conclusão de implantação de todo o Sistema Eletrônico de Monitoramento”. Segundo a portaria, “a validação das aulas práticas de direção veicular deverá ser enviada ao sistema Detran/BA, através da empresa credenciada, após sua verificação e análise, garantindo a identificação de Candidato/Condutor e Instrutor, no início e final da aula, assim como a presença de ambos durante a aula no interior do veículo, além de outras informações necessárias”.