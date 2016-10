Otto Alencar é cotado como candidato ao governo do estado em 2018

Líderes políticos que integram a tropa de choque de Otto Alencar (PSD) consideram cada vez mais real a candidatura do senador ao governo do estado em 2018. Desde o fim das eleições, prefeitos do interior e deputados do PSD sondam cardeais de partidos alinhados ao Palácio de Ondina sobre a possibilidade de apoio a uma eventual chapa encabeçada por Otto.

O resultado das conversas animou os correligionários do senador. A princípio, três fatores fortaleceram a hipótese: as insatisfações da base aliada com o governador Rui Costa (PT), o crescimento do PSD na disputa deste ano e a rejeição do eleitorado aos petistas. As avaliações levam em conta também a falta de nomes do PT com musculatura para enfrentar o DEM na sucessão estadual. Antes de levar a ideia adiante, contudo, o grupo de Otto vai aguardar os próximos movimentos do ex-ministro Jaques Wagner. Aos principais interlocutores, o senador deixou claro que sua lealdade se restringe a Wagner. Caso tenha aval do parceiro, entra no páreo sem problemas.