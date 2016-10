Ivete Sangalo esclarece boatos de confusão com vizinhos: 'relação de extrema cordialidade'

A cantora Ivete Sangalo se pronunciou sobre os rumores que surgiram na última semana, quando o colunista Leo Dias, do jornal 'O Dia', disse que ela teria se envolvido em uma confusão com seus vizinhos por levar crianças carentes para brincar com o filho Marcelo, de 7 anos.

Em nota, a baiana deixou claro que não existiu nenhum tipo de desconforto por parte dos moradores do prédio em que ela vive, no bairro do Campo Grande, em Salvador, e que, inclusive, todos os condôminos respeitam os moradores das comunidades próximas ao prédio dela.

"Ao contrário das notícias veiculadas nos últimos dias, a cantora Ivete Sangalo nega veementemente qualquer desentendimento com os vizinhos, moradores do Condomínio Morada dos Cardeais, em Salvador. A relação entre Ivete e condôminos é de extrema cordialidade e respeito, e nunca marcada por nenhum desentendimento provocado pela ida de crianças que moram em comunidades próximas ao prédio. A relação entre os condôminos e moradores da Gamboa sempre foi também de muita harmonia e respeito", diz a nota.