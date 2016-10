Homem é assassinado no bairro Parque Getúlio Vargas

Um jovem de 22 anos foi executado a tiros por volta das 15h desta quarta-feira (26), na 2ª Travessa Angra dos Reis, no bairro Parque Getúlio Vargas, em Feira de Santana.

Segundo informações, Fernando da Silva de Jesus, foi baleado na cabeça, axila e nádegas e morreu no local. De acordo com a polícia, o autor dos disparos estava a pé. A vítima morava na rua Avelino Lopes, no mesmo bairro.

Uma equipe da 66ª Companhia Independente (CIPM) esteve no local e acionou a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para realizar o levantamento cadavérico e investigar a autoria e motivação do crime.