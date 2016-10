Uefs retoma aulas em Feira de Santana

A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), voltou às atividades na manhã desta quinta-feira (27).

Os docentes da insituição paralisaram as atividades na terça (25) e na quarta-feira (26) contra projetos do governo federal, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241, que limita os gastos na educação e outras áreas.

Apesar do funcionamento da instituição nesta quinta, as aulas serão novamente suspensas na sexta-feira (28) por causa do feriado do Dia do Servidor Público.

Ainda contra a PEC 241, na segunda-feira (24), alunos da Universidade Estadual de Feira de Santana fecharam a avenida que dá acesso ao campus durante a manhã. A manifestação ocorreu na Avenida Transnordestina, próximo a BR-116. Os estudantes queimaram galhos de árvores e pneus. Carros conseguem passar através de um desvio, mas caminhões não conseguiram trafegar.