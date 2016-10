Renan comemora decisão do Supremo de suspender operação da Polícia Federal

O presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), comemorou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki de suspender a Operação Métis, deflagrada na última sexta-feira (21) pela Polícia Federal, que culminou com a prisão de quatro policiais legislativos sob a acusação de terem tentado atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato.

"Recebo com muita humildade. A decisão fala por si só", comentou o senador, por meio de nota. De acordo com o presidente do Senado, a decisão do ministro Teori Zavascki "é uma demonstração de que não podemos perder a fé na Justiça e na Democracia e que o funcionamento harmônico das instituições é a única garantia do Estado Democrático de Direito".

Agora, a operação sairá da responsabilidade da Justiça Federal e será encaminhada ao Supremo. Os mandados da ação, deflagrada pela Polícia Federal, prenderam quatro policiais, entre eles o diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Carvalho. Ele é apontado como homem de confiança do presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL). Os outros são: Geraldo Cesar de Deus Oliveira, Everton Taborda e Antonio Tavares.

A operação chegou a gerar um mal-estar entre Renan e a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que rebateu as declarações do presidente do Senado. Em discurso na última terça-feira (25), ao abrir a sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ela cobrou "respeito" ao Judiciário por parte do Legislativo e Executivo e disse que os poderes devem buscar a "harmonia" em benefício do cidadão.