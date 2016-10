Suspeito de roubo morre após confronto com a Polícia Civil

Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (27), em Feira de Santana, após uma troca de tiros com policiais civis da Golf 05, pertencentes a Delegacia de Repressão a Furtos e Roybos (DRFR/Feira).

O confronto ocorreu no bairro Rocinha, após denúncias anônimas de que Cláudio Vinicius Miranda da Silva, o “Nisso”, estaria na Rua Belmiro, no mesmo bairro, com uma motocicleta roubada.

Os policiais deslocaram-se ao local informado e ao entrarem na residência onde o suspeito estaria escondido houve uma breve troca de tiros. Cláudio Vinicius foi alvejado e socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde foi constatado o óbito.

De acordo com os policiais da DRFR, Cláudio Vinicius tem várias entradas na delegacia, sendo ultimamente procurado por ter sido suspeito do latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou o adolescente Ednei Pereira de Martins, no Bairro Caseb.

Ainda de acordo com os policiais, na semana passada foram conduzidos para a delegacia, três homens que estavam com um Ford Ka roubado e que haviam trocado tiros com Cláudio Vinicius na disputa por ponto de drogas. A morte em decorrência da ação policial foi comunicada à Delegacia de Homicídio, conforme informações do delegado André Ribeiro, titular da DRFR.