Acusado de atear fogo em comerciante é condenado a 9 anos de prisão

Na tarde desta quinta-feira (27), Gerônimo Navarro da Silva Filho, foi condenado a 19 anos e nove meses de prisão pelo assassinato do comerciante Manoel Santana, de 61 anos, no mês de outubro de 2014, em Feira de Santana.

O crime aconteceu no estabelecimento comercial, Galinha Gorda, na avenida João Durval.O comerciante teve 99% do corpo queimado. Manoel teve os pés e as mãos amarrados e ficou sem nenhuma defesa.

O julgamento aconteceu no Salão do Júri do Fórum Filinto Bastos, em Feira. A sentença foi anunciada pela juíza Márcia Simões Costa Três advogados atuaram na defesa do réu e a acusação ficou a cargo do promotor de Justiça Aldo Rodrigues.