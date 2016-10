Temer ironiza protestos e pede emprego para manifestantes

O presidente Michel Temer ironizou os protestos de centrais sindicais em frente ao Palácio do Planalto nesta quinta-feira (27). Durante cerimônia evento voltado para representantes de micro e pequenas empresas, ele sugeriu que os empresários dessem emprego aos manifestantes.

"Quem sabe quando os senhores saírem, os senhores convidam aqueles que estão lá fora. Porque, se não tem emprego, quem sabe arrumam empregos. É uma forma muito adequada", disse o presidente. Ele ainda ironizou a mobilização que acontecia do lado de fora do evento. "Eu verifico que lá fora, aqueles que não puderam entrar para comemorar esse grande ato do governo, com sua vuvuzelas, também aplaudem esse grande momento do governo federal", afirmou.