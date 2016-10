Inscrições para Vozes da Terra e Festival Gospel serão encerradas dia 31

As inscrições para os festivais Vozes da Terra e Gospel serão encerrados na próxima segunda-feira, 31. Ambos são promovidos pela Prefeitura de Feira de Santana.

Os interessados deverão se dirigir ao Centro de Cultura Maestro Miro. A premiação será de R$ 18 mil para cada uma das categorias.

Dividirão o prêmio os três primeiros colocados – R$ 7 mil para o primeiro lugar e R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro, mais os melhores intérpretes masculino e feminino.

Os festivais, tanto pela quantidade de participação e qualidade nas composições, são classificados entre os mais importante de todo o interior nordestino.

O diretor do Departamento de Cultura, Luiz Augusto Oliveira, disse que a participação nos festivais é importante para todo e qualquer artista.

“Os festivais são importantes vitrines para cantores e compositores, porque atrais olhares de várias regiões e o alto nível dos participantes torna a competição ainda mais atraente”, afirmou o diretor.

Para ele, vencer no Vozes da Terra ou no Gospel, mais do que a premiação, é importante para o currículo do artista. “Constar que venceu em Feira o diferencia”.

A pré-seleção do Vozes da Terra vai acontecer no dia 3 de novembro e as eliminatórias estão marcadas para os dias 1º e 2 de dezembro. A final será no dia 3 de dezembro, no Maestro Miro.