Marido da atriz Luiza Valdetaro é preso por suspeita de envolvimento na Lava Jato

O empresário Mariano Marcondes Ferraz, marido da atriz Luiza Valdetaro há um ano, foi preso no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira (26), por suposto envolvimento na Lava Jato.

Segundo informações da revista 'Veja', Mariano embarcaria para Londres, onde mora com a esposa, a enteada, Maria Luiza, e a filha do casal, Sophia, nascida em julho deste ano. Procurada pelo site 'Purepeople', a assessoria da atriz esclareceu que apenas os representantes de Mariano irão se pronunciar sobre o caso.

A prisão foi determinada pelo juiz Sergio Moro, com caráter preventivo, diante de "fortes indícios" de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro por parte do empresário entre os anos de 2011 e 2013. De acordo com investigações, Mariano pode ter pago mais de R$ 800 mil em propina a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da Petrobras.

Nas redes sociais, Luiza recebeu apoio dos fãs. "Só desejo forças! Principalmente com bebê pequena! Que Deus te abençoe", escreveu uma. "Gente, parem de culpá-la por um erro da marido. Falam tanto de justiça e já vai condenando a mulher", disse outra.

Luiza foi protagonista da novelinha teen 'Malhação' em 2006. Seu último trabalho na televisão foi na novela 'Joia Rara', em 2014.