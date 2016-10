Dia do Servidor Público: Repartições públicas fechadas nesta sexta-feira (28)

Nesta sexta-feira (28), Dia do Servidor Público, será ponto facultativo nas repartições municipais que não prestam serviço continuado ou de urgência e emergência à população.

Não funcionarão, por exemplo, as secretarias municipais, as unidades básicas de saúde, a Biblioteca Municipal Arnold Silva, a Casa do Trabalhador, a unidade do Bolsa Família e repartições públicas estaduais e federais. Os órgãos abrirão normalmente na segunda-feira, 31 de outubro.

O Centro de Abastecimento vai abrir regularmente, bem como a coleta de lixo domiciliar será feita nos horários normais.

A Secretaria Municipal da Fazenda vai funcionar. O objetivo é atender ao contribuinte que tem imposto atrasado a pagar. A quitação pode ser feita sem juros e correção monetária. A Secretaria, que funciona no Ceaf, que estará aberta das 8h as 14h sem intervalo para o almoço.

Policlínicas, UPA 24h, transporte público, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), equipes da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) funcionarão normalmente.