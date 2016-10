Governo do estado retoma projeto da Ponte Salvador-Itaparica

O governo do estado desengavetou o projeto da Ponte Salvador-Itaparica, obra idealizada ainda na primeira gestão de Jaques Wagner (2007-2010). Ontem, o governador em exercício João Leão (PP) iniciou o processo para desapropriar cerca de cinco milhões de metros quadrados distribuídos em 20 áreas da capital e do município de Vera Cruz.

Os terrenos, segundo os decretos de utilidade pública assinados por Leão, serão destinados à duplicação da BA-001 e à construção de acessos à ponte, praças de pedágio e novas rodovias que integrarão o sistema de viário projetado para interligar o Oeste baiano ao Recôncavo, Baixo-Sul e Sul do estado. Paralisada pela crise financeira e pelas investigações da Lava Jato contra as maiores empreiteiras do país, a ponte foi ressuscitada este ano, depois que grupos de empresários chineses demonstraram interesse em explorar o negócio, com investimentos na ordem de R$ 8 bilhões.