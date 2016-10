Meninos de 9 e 10 anos desaparecidos na Bahia são encontrados em São Paulo

Os meninos de 9 e 10 anos, que desapareceram de casa, em Vitória da Conquista, na madrugada de quarta-feira (26), foram encontrados em São Paulo, informou o G1, nesta sexta-feira (28).

De acordo com a delegada que investiga o desaparecimento das crianças, Jaqueline Ferreira dos Santos, de Vitória da Conquista, Gustavo Santos Pereira, de 9, e o tio, Rafael Reis dos Santos, 10, estavam no Terminal Rodoviário Tietê, vendendo balas.

Segundo a delegada, uma mulher viu as crianças, na quinta-feira (27) e achou o comportamento delas estranho. Uma pessoa teria retirado a bicicleta de um dos meninos e os colocou para vender os produtos. A mulher decidiu denunciar o caso a um guarda municipal, e as crianças foram levadas para o Conselho Tutelar da cidade, onde aguardam a chegada dos familiares.

Jaqueline Ferreira informou ainda que a polícia vai continuar investigando como os meninos conseguiram embarcar para São Paulo. Se eles foram levados por alguém, como conheceram o adulto que estava com eles em São Paulo e se sofreram algum tipo de abuso.

Imagens de câmeras de segurança do estacionamento da rodoviária de Vitória da Conquista, que mostram as crianças passando pelo terminal, às 3h da madrugada, estão sendo analisadas. Funcionários e comerciantes da rodoviária também serão ouvidos.

Um policial chegou a questionar a presença dos garotos no terminal àquela hora do dia. Eles mostraram os documentos de identidade e disseram que estavam esperando uma tia para viajar para São Paulo.

A mãe de Gustavo, Diana Reis, que é irmã de Rafael, conta que notou o sumiço do filho quando abriu a porta do quarto para perguntar ao filho se ele tinha informações sobre o tio do menino, que tinha desaparecido.

Os familiares afirmam que não notaram nenhum comportamento estranho nas crianças e, segundo eles, não houve nada que influenciasse nessa decisão dos meninos, que são muito amigos.