Projeto 'Jantar Solidário' acontece dia 12 de novembro no Los Pampas

O projeto 'Jantar Solidário' será realizado no dia 12 de novembro, a partir das 20h, no restaurante Los Pampas. O objetivo do jantar é angariar recursos financeiros para a manutenção das obras sociais de Evilásio Menezes, Tio Vila, como é conhecido, através da SEVUL, uma insituição filantrópica fundada em 26 de maio de 1935, que também é reconhecida pelo Governo Federal.

O convite individual custa R$ 60, com bebidas e consumo extra à parte. No dia do evento, os convidados prestigiarão ainda o show do Quarteto Tambaki Jazz. Os interessantes em participar do jantar podem entrar em contato através dos telefones 9.8281-4707 e 9.9191-0072 (Whatsapp), para adquirir seus ingressos.