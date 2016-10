Ivete Sangalo deixará o 'Superbonita' por causa do filho

Depois de quatro temporadas, Ivete Sangalo vai deixar o “Superbonita”. Com a agenda cheia, ela quer passar mais tempo perto do filho, Marcelo, de 7 anos. No GNT, todos lamentaram: Ivete é vista como “uma profissional impecável e ótima gente”. A rapper Karol Conka ocupará o posto a partir de março.

A cantora baiana assumiu o programa em março de 2015. Grazi Massafera, Taís Araújo, Daniela Escobar, Alice Braga e Luana Piovani já comandaram a atração, que estreou em 2000.

Atualmente, Ivete é SuperTécnica da quinta temporada do "The voice Brasil", na Globo. A cantora é casada com o nutricionista Daniel Cady.