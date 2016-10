Foto de criança negra é alvo de racismo em rede social

A foto de uma menina negra foi alvo de comentários racistas em uma rede social nesta semana. Na imagem, a pequena, que está de frente para um mostruário de mochilas da boneca Barbie, segura uma placa com os dizeres: "Não me vejo, não compro", lema de uma campanha contra a falta de representatividade negra.

Na publicação, que já foi compartilhada mais de 570 vezes desde que postada na última terça-feira, surgiram centenas de comentários preconceituosos, frases de intolerância e até insinuações nazistas... Houve ainda quem acusasse a mãe de ensinar a filha a se "fazer de vítima".

"Vocês fazendo piadas racistas diante um caso tão sério como a representividade e como ela é importante principalmente para as crianças... vocês me dão nojo", comentou uma internauta. "Ela é só uma criança! Parem com isso", pediu outro.

Casos de racismo na internet podem ser denunciados no portal do Ministério Público Federal. É importante copiar o link da publicação a ser denunciada, além de fazer prints das denúncias antes enviá-las ao órgão.

