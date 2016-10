Abastecimento de água está sendo retomado em Feira de Santana e região

A Embasa informa que concluiu no final da tarde de hoje (28) os reparos na principal adutora do sistema de abastecimento. Com isso, o fornecimento de água iniciou sua regularização nos municípios de Feira de Santana, Santa Bárbara, Tanquinho e Santanópolis de forma gradativa.

A completa normalização do serviço deve se dar num prazo de até 48 horas, podendo haver maior demora nas áreas mais altas e na zona rural. Até a completa regularização, carros-pipa vão priorizar o atendimento das demandas de postos de saúde, creches e escolas nessas áreas.

A Embasa recomenda que os moradores mantenham a utilização racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares.