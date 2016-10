Frase do dia

"Ela é exemplo de caráter que nós precisamos ter à frente do STF e que identifica o povo brasileiro".

Frase do presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), se referindo a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Cármen Lúcia. Lembrando que, eles entraram em rota de confronto nesta semana depois que policiais do Senado foram presos por decisão de um juiz de primeira instância e que Renan chamou o magistrado de "juizeco". A juíza reagiu dizendo que se sentia destratada quando ouve alguém destratando um juiz.