Com show de Jorge e Mateus, Brasil x Argentina terá ingressos custando até R$ 800

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os preços dos ingressos para a partida Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, no Mineirão, no dia 10 de novembro. As entradas custarão entre R$ 100 e R$ 800 pra quem quiser assistir ao maior clássico da América do Sul.

O ingresso mais barato será para o setor superior do estádio, tanto no norte, quanto no sul. A inteira custará R$ 200, enquanto a meia ficará no valor de R$ 100.

O local mais caro é o camarote da arena, com capacidade de 18 a 64 pessoas. Sem meia, o espaço custa R$ 800. Outro setor, que custará R$ 650, terá o show da dupla sertaneja Jorge e Mateus.

Na corrida para se classificar para a Copa do Mundo 2018, na Rússia, os adversários vivem situações distintas na tabela. O Brasil lidera, com 21 pontos. Na quinta colocação, da repescagem, os argentinos possuem 16 pontos.

Confira os preços:

Superior Norte/Sul: R$ 200 inteira / R$ 100 meia.

Inferior Norte/Sul: R$ 300 inteira / R$ 150 meia.

Superior Leste/Oeste: R$ 400 inteira / R$ 200 meia.

Setor VIP (Oeste Inferior): R$ 500 (com serviço de alimentos e bebidas incluído).

Camarote Villa Mix (Leste Inferior): R$ 650 (cadeira numerada; lounge temático com show de Jorge & Mateus; open bar de whisky 8 anos, vodka, cerveja, refrigerante e água; e camisa exclusiva do camarote).

Camarotes (capacidades de 18 e 64 lugares): R$ 800 por assento (a aquisição de camarote se dá pela compra de todos os assentos do mesmo).