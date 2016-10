Salvador pode ter ondas de até 3 metros no fim de semana

Se pensou em curtir uma praia no fim de semana, é melhor procurar outro programa. De acordo com a Marinha do Brasil, Salvador deve ter ondas de até 3 metros de 15h do sábado (29) até 21h do domingo (30), na área de mar aberto.

A Marinha emitiu um alerta de “mar grosso”, pedindo que a população fique atenta as condições da água. Por conta do aumento do risco, que vai até a região de Caravelas, no Sul do estado, a Capitania dos Portos está alertando pescadores. Apesar da previsão para sábado ser de sol entre nuvens, no domingo o tempo muda, com até 60% de chance de chuva e temperaturas que podem variar entre 30º a 23º.