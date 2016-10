Polícia prende suposto cúmplice de brasileiro que matou família na Espanha

A Polícia Civil da Paraíba prendeu na manhã desta sexta-feira (28) um jovem de 18 anos que seria cúmplice do brasileiro que matou e esquartejou a família na Espanha em setembro deste ano.

Segundo o delegado de homicídios Reinaldo Nóbrega, o estudante Marvin Henriques Correia instruiu Patrick Gouveia sobre como cometer o crime por meio do WhatsApp e chegou a receber fotos dos corpos das vítimas.

"Durante a execução do crime, Patrick conversava pelo Whatsapp em tempo real com o suspeito preso na Paraíba. Patrick perguntava como agir, como ele podia ocultar os corpos, o que fazer", relatou o delegado. "Marvin se mostrou arrependido e triste com a situação e chegou a colaborar conosco, esclarecendo alguns pontos".

A polícia também apreendeu o computador, o passaporte e outros objetos de Marvin, que é amigo do autor do crime (veja mais). Patrick matou seus tios e os dois filhos deles, duas crianças de 4 e 1 anos, em uma casa do município de Pioz, na província espanhola de Guadalajara. De acordo com a Polícia Civil Marvin não pode ser extraditado para a Espanha e deve responder à Justiça no Brasil.