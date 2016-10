Com erro de arbitragem, Vitória empata com o Fluminense no Maracanã

O torcedor do Vitória tem muito o que reclamar. Na noite desta sexta-feira (28), o Rubro-Negro ficou no empate em 2 a 2 com o Fluminense, no Estádio do Maracanã, e chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro 2016.

Mesmo saindo na frente do marcador, o Leão acabou sendo prejudicado por uma marcação equivocada do árbitro pernambucano Nielson Nogueira Dias e viu o Tricolor das Laranjeiras virar o marcador ao seu favor. Entretanto, a equipe comandada por Argel Fucks conseguiu chegar ao empate com Marinho aos 43 do segundo tempo e deixou tudo igual no Rio de Janeiro.

O resultado não tira o time da zona de rebaixamento da competição, que segue na 17ª posição com 36 pontos.

Precisando de um resultado positivo, as duas equipes iniciaram o confronto valorizando pela velocidade. Mais efetivo no ataque, o Fluminense conseguia tocar melhor a bola e apertava a marcação do Vitória, que se posicionava defensivamente para se aproveitar dos lances de contra-ataque.

O Vitória agora joga no próximo dia 6 de novembro, um domingo, onde enfrenta o Atlético Paranaense no Barradão às 16h (horário da Bahia). Já o Fluminense sai de casa para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão.