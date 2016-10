Ichu: Colisões deixam três mortos e um ferido grave nesta sexta

Duas colisões deixaram três mortos e um ferido grave nesta sexta-feira (28) no semiárido baiano. O primeiro acidente ocorreu à tarde, em uma estrada vicinal no município de Ichu. A vítima foi um professor, cuja identidade não foi divulgada.

À noite, na rodovia BA-120, a cerca de 2 quilômetros do entroncamento de Ichu, sentido Serrinha, as vítimas foram o pedreiro Agripino Araújo Moreira, 33 anos, morador de Conceição do Coité, que conduzia uma moto Honda CBX200; e Antônio César Oliveira Porcino, 52 anos, estava seguindo sentido Serrinha em uma moto Honda Bros 150cc.

Os dois veículos colidiram e os corpos ficaram na pista, levando à interrupção do tráfego na região até as 21h30. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Policia Técnica (DPT) de Feira de Santana.