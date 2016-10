Dilma aceita convite para presidência do conselho da Perseu Abramo, diz jornal

A ex-presidente Dilma Rousseff foi convidada formalmente nesta quinta-feira (27) pelo presidente do PT, Rui Falcão, para assumir a presidência do conselho consultivo da Fundação Perseu Abramo.

A entidade, vinculada à sigla, é voltada para a pesquisa, educação política e reflexão político-ideológica. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a petista aceitou a proposta, que só será oficializada no início de dezembro, durante encontro partidário, o que evitaria a impressão de que os correligionários tenham sido ignorados na negociação.

Falcão chegou a convidá-la para a própria presidência da fundação, mas encontrou resistência dentro da legenda. A solução encontrada, a presidência do conselho, tem caráter figurativo. O ocupante do cargo recebe uma contribuição por participação em suas reuniões trimestrais. O convite causou surpresa, ao ser feito durante uma reunião na presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-ministro Jaques Wagner. No encontro, Falcão perguntou a Dilma sobre sua situação financeira. Ela informou ter direito a um salário de R$ 5 mil.