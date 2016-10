Estudante cria projeto que leva carinho a idosos em asilos

A estudante de direito Ana Rosa Lopes criou um projeto de assistência a idosos que moram em abrigos de Salvador. Intitulado "Netos por escolha", o projeto reúne pessoas que distribuem gestos de carinho e atenção a pessoas da terceira idade.

"Saio do asilo com uma energia muito melhor, porque eu acabo aprendendo muito com eles todos, e isso tem me feito muito bem em tudo. Eu tenho certeza que eu faço muito bem a eles, o projeto tem feito muito bem a eles. É muito gratificante", revelou Ana Rosa.

A motivação da estudante surgiu em casa, segundo informações do G1. O desafio de cuidar do avô, que tem Alzheimer, doença que aos poucos vai destruindo a memória do idoso, fez ela criar nas redes sociais um canal para ajudar outras pessoas com o mesmo caso na família.

"Teve um dia que eu perguntei: 'vô, você sabe quem está falando?'. Aí ele falou: 'Eu não sei quem é você, mas eu sei, aqui dentro, que eu te amo'", contou Ana. "Então o Alzheimer apaga o que está na cabeça, mas o que está no coração, continua lá e vai ficar lá para sempre", acrescenta.

As atitudes de Ana Rosa com relação aos idosos tornaram-se visíveis e ela foi procurada por quase 100 voluntários, fazendo surgir o projeto "Netos por escolha". Três abrigos são visitados todos os meses pelos voluntários.

Uma das integrantes do projeto, a também estudante Marluzia Valois, contou sobre uma experiência que teve durante a visita a um abrigo. "Um senhorzinho com quem eu tinha conversado super rápido foi atrás de mim e acabou me dando um quadro dele, e eu guardo com muito carinho", disse.

Para Jorgemar Coelho, administrador de um dos abrigos visitados pelos voluntários do projeto, a presença do grupo leva muita alegria e motivação para os idosos. "A alegria é essencial para eles, uma motivação para eles saírem desse cotidiano, para ter a mente mais voltada para esse momento alegre", relatou.