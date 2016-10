Educação que não muda é educação criminosa

O sistema educacional brasileiro é um fracasso monumental, gigante por nossa própria natureza. Todas as avaliações mostram isso e chegamos a ter 50% de abandono de alunos no ensino médio, demonstrando de forma indiscutível que o modelo está destruído.

A construção deste pífio resultado é uma contribuição coletiva: estado, professores, alunos. Cada um em sua medida e responsabilidades. O nosso currículo é um desastre, boa parte da infra-estrutura é caótica, a formação dos professores é muito limitada e a organização gerencial vive a deriva a depender do gestor eleito, sem continuidade. A ideologia-sim, existe sim-, neste contexto de deficiências é apenas a cereja do bolo, ao avesso.

O magistério está desvalorizado, em parte sem vocação- quando apenas os melhores deveriam ser selecionados para ensinar-, mal formados e sem incentivo para formação adequada, sem metas de pós-graduação a serem atingidas para obrigar escolas a investirem nesta qualificação; o estado, refém dos sindicatos, corporativistas e que freqüentemente abraçam o pacto da mediocridade para proteger os professores mais fracos tecnicamente, não permitindo avaliações, igualando os bons- e há muitos bons professores- aos ruins.

É preciso rever nossa educação, rediscutir o papel do Estado, professores, alunos e família – sim família, esta instituição odiada pela contaminação ideológica esquerdista- no processo educacional. A cumplicidade e o conforto com uma educação criminosa, aparentemente existente e até aprovada pelos pais para os quais basta haver merenda, farda e aulas, sabe-se lá com que qualidade, apenas, nos mantém na posição que ocupamos.

.

A proposta que o governo enviou ao Congresso é a primeira tentativa real de produzir mudanças. Discutida longamente, desde 2013, no governo Dilma, e na Câmara, ela ganhou o caráter de medida provisória o que obriga os deputados a votarem a medida em 90 dias. É preciso aprimorá-la, discutí-la, afastados da passionalidade política, porque, sem dúvida, esta é a maior tentativa de mudança em todos estes anos. Permanecer onde estamos, refém dos corporativismos e omissões, e continuar oferecendo mais do mesmo aos jovens é uma opção criminosa