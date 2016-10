Carolina Dieckmann mostra corpo magrinho e divide opiniões na web

Carolina Dieckmann festejou o dia de sol neste sábado, 29, e impressionou com corpo magrinho em foto postada no Instagram. A atriz - que está morando nos Estados Unidos -, apareceu de biquíni no clique feito em São Conrado, no Rio de Janeiro , e ganhou muitos elogios, como "Linda", "Linda e magérrima", "Obra prima da natureza" e "Perfeita".

Mas também houve quem criticasse Carolina por estar magra demais. Comentários como "Horrível", "Muito feia, seca", "Vai sumir do planeta já já" e "Credo, tá parecendo uma caveira" criaram polêmica entre alguns fãs da atriz, que saíram em sua defesa. "Sempre tem uma recalcada!", postou uma seguidora em resposta aos "haters".