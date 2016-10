PRF recupera caminhÃ£o roubado conduzido por homem embriagado no oeste da Bahia

Policiais rodoviários federais recuperaram, na noite de quinta-feira (27), um caminhão roubado conduzido por homem embriagado. A ação ocorreu por volta das 21h30, no KM 801 da BR 242, em Barreiras, município localizado na região oeste da Bahia.

Durante abordagem a um caminhão M.Benz, com placas de Camaçari, os policiais notaram que o condutor apresentava sinais visíveis de ingestão de bebida alcoólica, o qual afirmou que ingeriu cachaça e cerveja em um posto de combustíveis e que estaria viajando para Salvador. Foi realizado o teste de etilômetro (bafômetro), que resultou em 0,76 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, configurando o crime de embriaguez ao volante.

Ainda durante a fiscalização, os PRFs consultaram a placa do veículo no banco de dados, onde constataram que o caminhão possuía registro de furto em 29/08/16, no município de Salvador.

O homem de 43 anos foi encaminhado para a delegacia de polícia judiciária local.