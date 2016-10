Aposta de Minas Gerais leva 2º maior prêmio do ano da Mega-Sena

Um apostador de Varginha (MG) acabou faturando, sozinho, R$ 76.548.193,31 no último sorteio da Mega-Sena, realizado no último sábado (29).

Os números sorteados foram 03, 11, 17, 33, 52 e 58. Outras 275 apostas dividiram a quina e levaram R$ 20.893,81 cada uma . Já a quadra teve 15.560 vencedores, com cada um faturando R$ 527,52.

Vale ressaltar que o prêmio foi concedido após oito sorteios consecutivos com resultado acumulado. O valor é o segundo maior do ano, perdendo apenas para o do concurso 1.810, de 20 de abril. O prêmio desta noite também se tornou o nono maior da história dos concursos regulares da Mega.

O próximo concurso da loteria tem estimativa de prêmio de R$ 2,5 milhões e será sorteado na noite da quinta-feira (3). As apostas podem ser feitas até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.