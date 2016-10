Bahia vence o CearÃ¡ de virada: 3x1

O Bahia está mais vivo do que nunca na luta pelo acesso! Na tarde deste sábado, o Tricolor entrou em campo pela 33ª rodada da Série B, diante do Ceará, e venceu mais uma em casa. Com o retrospecto de melhor mandante da competição a seu favor, o Esquadrão voltou a mostrar sua força na Fonte e, mesmo saindo atrás do placar, conseguiu a virada para 3x1.

Com mais um triunfo conquistado na Fonte Nova, o Bahia volta a estar apenas um ponto atrás do G-4, com 53 pontos ganhos, contra 54 do Náutico, quarto colocado.

O começo de jogo foi marcado por domínio do Bahia, que conseguiu criar oportunidades de perigo e chegou perto de abrir o placar em lances criados aos cinco e dez minutos, com Cajá e Wesley Natã.

Passado o momento de pressão imposto pelo Tricolor nos primeiros minutos, o jogo ganhou em equilíbrio no meio-campo e, com isso, o Ceará ganhava espaço para atacar.

Aos 28 minutos, as redes da Fonte Nova foram balançadas pela primeira vez no jogo e para o lado alvinegro. O meia Felipe recebeu passe pela esquerda, aplicou um drible desconcertante em Eduardo e tocou para Lelê finalizar e abrir o marcador.

Após o gol do Ceará, o Esquadrão teve a chance de deixar tudo igual logo aos 33, mas Wesley Natã perdeu um gol incrível, após falhas do goleiro e do zagueiro adversário. Com o gol livre, o atacante finalizou por cima.

Já no segundo tempo e ainda atrás do placar, o Esquadrão tinha a posse de bola por mais tempo em seu pés e criou diversas chances de gol, logo nos primeiros minutos, após as entradas de Victor Rangel e Régis, no intervalo e aos 16 minutos, respectivamente.

Aos 18 minutos, Régis emendou um chutaço e o goleiro do time cearense defendeu. No minuto seguinte, foi a vez do zagueiro Ewerton Páscoa cortar o que seria o gol tricolor.

Mas, aos 20 minutos, a defesa adversária nada pôde fazer. Régis - em cinco lances virou o jogo - recebeu bola pelo lado direito do ataque e cruzou com efeito. Edigar Junio foi mais rápido do que a defesa e cabeceou para empatar o jogo.

Com 58% de posse de bola e pressionando a defesa cearense, o Bahia conseguiu a virada logo em seguida, em uma linda troca de passes que parou nas redes adversárias. Régis iniciou o lance, passou para Edigar Junio, que deu para Hernane. O Brocador percebeu a entrada de Régis, pelo meio da defesa, e passou. O meia finalizou na saída do goleiro, aos 29 minutos. Um golaço! 2x1.

O placar foi selado aos 36 minutos, com um gol contra anotado pelo ex-volante tricolor, Diogo Felipe, que tentou cortar e acabou encobrindo o goleiro alvinegro, decretando o triunfo do Esquadrão de Aço, o 13º dentro de casa.