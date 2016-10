O ex-governador Jaques Wagner afirmou no último sábado (29), durante visita ao município de Vitória da Conquista, que o Brasil vive uma “ditadura dissimulada”, e se disse preocupado com o atual cenário político.

“Está se fazendo muita coisa atropelando as regras, atropelando todo procedimento democrático e nós estamos acabando vivendo uma ditadura dissimulada. Então eu vejo com muita preocupação”, disse em entrevista ao Blog do Anderson.

Wagner esteve no município em virtude da última caminhada da coligação “Conquista quer mais”, que apresenta o petista Zé Raimundo como concorrente do o peemedebista Herzem Gusmão no segundo turno da eleição para prefeitura da cidade neste domingo (30). Ainda de acordo com a publicação, o político se mostrou confiante em uma vitória petista no certame. “Aqui em Conquista pelo que eu senti na rua o clima é de virada. Vamos ver amanhã”, concluiu.