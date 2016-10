Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR-020

Um motociclista de 23 anos morreu na noite de sexta-feira (28), na BR-020, km 151, no trecho de Roda Velha, distrito do município de São Desidério, no oeste da Bahia. A motocicleta que o jovem dirigia foi atingida por uma caminhonete.

O acidente ocorreu por volta das 23h30, no km 151 da rodoviam, segundo o G1. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo da vítima foi removido pelo Departamento de Perícia Técnica (DPT) de Barreiras.

Não há informações sobre motivo do acidente.