TSE informa 13 ocorrÃªncias no segundo turno, com trÃªs prisÃµes por boca de urna

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou 13 ocorrências registradas até às 10h deste domingo (30) nas 57 cidades que realizam o segundo turno das eleições. Foram 10 ocorrências sem prisão envolvendo transporte ilegal de eleitores e boca de urna. Outras três ocorrências resultaram em prisão, exclusivamente por boca de urna.

As prisões não envolvem nenhum candidato, diz o TSE no segundo boletim divulgado há pouco. Foram substituídas 68 urnas biométricas, representando 0,14% do total de urnas utilizadas nestas eleições. Também foram substituídas 93 urnas eletrônicas sem identificação biométrica, o que corresponde a 0,21% do total de urnas desse modelo utilizadas em todo país. Nenhuma seção precisou de votação manual.