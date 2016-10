Mulher Ã© resgatada de poÃ§o em Humildes apÃ³s ficar dois dias desaparecida

Uma mulher de 37 anos foi resgatada de um poço com cerca de oito metros de profundidade, em Estrada do Calundu, no distrito de Humildes, município de Feira de Santana. Segundo informações do portal G1, o resgate aconteceu na noite de sábado (29).

A mulher, que sofre problemas psicológicos e estava desaparecida há dois dias, foi encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), consciente e sem lesões graves. Ainda de acordo com informações dos Bombeiros, a vítima foi encontrada por moradores da região que acionaram uma equipe socorro.