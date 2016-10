UniÃ£o Europeia e CanadÃ¡ assinam aguardado acordo comercial

A União Europeia (UE) e o Canadá assinaram um esperado tratado comercial neste domingo (30), encerrando formalmente um processo que ameaçava prejudicar toda a agenda comercial do bloco.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, assinou o pacto juntamente com o presidente do Conselho Europeu Donald Tusk e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

O Acordo de Comércio Econômico Abrangente, conhecido como CETA, que foi concluído em fevereiro após sete anos de negociações, foi o primeiro acordo do tipo que o bloco negociou com outra grande economia industrializada. O acordo é visto por muitas autoridades da UE como um modelo para futuros acordos econômicos com outros parceiros do bloco - incluindo com o Reino Unido, a partir do momento em que sair da UE.

O acordo estava parado nas últimas semanas com a oposição de uma região da Bélgica - o que fez com que a União Europeia não conseguisse assiná-lo. Entretanto, após longas negociações entre as lideranças dos países, das regiões e da UE, a Bélgica na sexta-feira conseguiu o apoio necessário para finalizar o acordo.