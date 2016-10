MinistÃ©rio PÃºblico arquiva acusaÃ§Ã£o de apologia ao estupro contra Alexandre Frota

Com o entendimento de que não houve apologia ao estupro, o Ministério Público decidiu arquivar o procedimento aberto contra pelo deputado Jean Willys (PSOL-RJ) contra Alexandre Frota. Willys alegou que o ator fez apologia ao crime durante uma entrevista concedida ao humorista Rafinha Bastos no programa "Agora É Tarde". O episódio foi exibido originalmente em maio de 2014 e reprisado em fevereiro de 2015.

Na ocasião, Frota contou que, durante uma consulta, teve relações sexuais com uma mãe de santo e ela chegou a desmaiar. Após uma análise do caso, o MP reprovou a atitude do ator, mas concluiu que não houve apologia ao crime.

"Não se vislumbra o dolo de 'fazer apologia', no sentido de elogiar, louvar, enaltercer, exaltar um fato criminoso ou autor de crime. No caso dos autos, Alexandre não teve o ânimo de exaltar a sua conduta (reprovável), mas apenas narrar um episódio de sua vida", diz o texto do documento assinado pelo promotor de Justiça, Paulo Sérgio de Castilho. Para o promotor, considerar o discurso de Frota como apologia ao estupro seria cercear a liberdade de expressão do ator.