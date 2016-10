Uma mesária de uma seção eleitoral da cidade de Anápolis, em Goiás, foi retirada do local de votação pela Polícia Federal por ser filha de um candidato a vereador, o que é proibido pela Justiça Eleitoral.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Goiás, ela foi conduzida a uma delegacia do município, o terceiro maior do estado. A prefeitura de Anápolis é disputada entre os candidatos João Gomes (PT) e Roberto do Orion (PTB).