Casal Ã© assassinado a pauladas em IpuaÃ§u

Um duplo homicídio foi registrado na manhã deste domingo (26), no distrito Governador João Durval (Ipuaçu), em Feira de Santana.

Deni de Almeida Santos, 42 anos, e Salvador Dias de Lemos, 54 anos, foram assassinados a pauladas. De acordo com as primeiras informações apuradas pela polícia, o ex-marido de Deni, Genivaldo Costa, é o principal suspeito do crime, pois não aceitava o fim da relação.

Ele utilizou um tronco de árvore para cometer os homicídios e fugiu em seguida. O levantamento cadavérico foi realizado pela delegada Márcia Xavier. Os corpos foram encaminhados para necropsia no Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana (DPT), onde passarão por necropsia.