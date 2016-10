VitÃ³ria da Conquista: 15 urnas eletrÃ´nicas apresentam problemas durante votaÃ§Ã£o

Até o início da tarde deste domingo (30), 15 urnas eletrônicas apresentaram problemas na cidade de Vitória da Conquista, onde acontece o segundo turno da eleição para prefeito.

De acordo com boletim divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), três urnas passaram por ajustes ou troca da bobina/papel, quatro foram reinicializadas e oito tiveram de ser substituídas.

Entre as ocorrências apontadas pelo sistema, 14 foram registradas pela 41ª zona eleitoral e uma pela 39ª zona eleitoral. Mais cedo, um eleitor foi preso por desrespeitar a 'lei seca', que proíbe a comercialização de bebida alcóolica até às 22h de hoje. A disputa no município do sul do estado é entre Herzem Gusmão (PMDB) e Zé Raimundo (PT). Os dois já registraram o voto na manhã deste domingo.