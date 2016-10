Marcelo Crivella, do PRB, Ã© eleito prefeito do Rio

Marcelo Crivella (PRB) foi eleito neste domingo (30) prefeito do Rio para os próximos quatro anos. O candidato superou Marcelo Freixo (PSOL) no segundo turno.

A vitória de Crivella foi definida às 18h32, com 92% dos votos apurados. Naquele momento, ele tinha 59,16% dos votos apurados e não podia mais ser alcançado por Freixo.

A vitória marca a quebra do domínio do PMDB na capital fluminense, após oito anos do governo de Eduardo Paes, que não conseguiu eleger Pedro Paulo seu sucessor.

Durante a campanha, Crivella prometeu não misturar religião com política e acabar com filas em emergências de hospitais. Disse que também quer colocar guardas municipais nos colégios públicos e criar 20 mil vagas em creches até 2020.

Principalmente no segundo turno, a campanha foi marcada por algumas polêmicas. Em uma delas, a revista "Veja" publicou uma reportagem com foto do senador preso, em 1990, por invasão de propriedade. Crivella deu diferentes versões para o caso.