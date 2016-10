Lula e Dilma nÃ£o votam no segundo turno

Os ex-presidentes do Brasil, Dilma Rousseff e Luis Inácio Lula da Silva, ambos do PT, não votaram no segundo turno das eleições deste domingo (30). Dilma, que vota em Porto Alegre, está em Belo Horizonte visitando a mãe. A disputa na capital do Rio Grande do Sul é entre Nelson Marchezan Júnior (PSDB) e Sebastião Melo (PMDB).

No primeiro turno, Dilma apoiou publicamente o candidato do PT, Raul Pont (PT), que ficou em terceiro lugar com 16% dos votos. Em São Bernardo do Campo, o ex-presidente Lula, também optou por não votar. Com 71 anos, ele não tem mais a obrigação de votar, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No entanto, de acordo com o Broadcast, a decisão de Lula seria uma forma de protesto ao atual cenário político no Brasil. Na cidade do interior de São Paulo, Alex Manente (PPS) e Orlando Morando (PSDB) são os postulantes ao cargo de prefeito.