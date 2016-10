Flu perde de virada para o Jacobina

Com dois gols do atacante Robert o Jacobina venceu de virada o Fluminense por 2 x 1 largando na frente para chegar a final da Copa Governador do Estado. A partida, a primeira da fase semifinal da competição, aconteceu na tarde de hoje no Joia da Princesa e o Jegue da Chapada está agora próximo da final da edição 2016.

O jogo começou com o Fluminense demonstrando mais posse de bola, enquanto o Jacobina começou de forma mais defensiva buscando encurtar os espaços do Touro do Sertão. Mesmo com esta dificuldade, o time foi para cima e aos 11 minutos abriu o marcador numa bela jogada iniciada por Rafael Granja, que lançou a bola para Lucas, que fez uma triangulação bonita com o próprio Granja que concluiu com perfeição num belo chute no ângulo do goleiro Luan que nada pôde fazer .

Com o placar desfavorável o Jacobina foi para cima e logo na saída de bola aconteceu uma rápida jogada onde o jogador Dinda dominou e de fora da área chutou no ângulo e o goleiro Jair fez uma defesa difícil evitando o gol de empate. O tricolor feirense seguiu indo para cima do Jacobina que não se entregava no jogo e aos 24 minutos chegou ao empate com o atacante Robert, depois de um cotra-ataque fulminante, a bola chegou para o experiente atacante que chutou forte sem chance de defesa para Jair.

O jogo seguiu com o equilíbrio em evidência, onde os times tiveram chances para marcar , porém o primeiro tempo terminou em 1 x 1 e o resultado foi justo pelo que os dois times apresentaram durante os primeiros 45 minutos.

O segundo tempo começou com o Fluminense tentando mudar o panorama da partida, porém os minutos iniciais seguiram sem alteração. Sentindo a necessidade de modificar a situação, o treinador Betinho resolveu processar duas alterações de vez: Dimas no lugar de Lucas e Kel em lugar de Jarbas. Aos 13 minutos o time teve uma boa oportunidade de marcar com Rafael Granja que achou uma bola boa, mas chutou fraco nas mãos do goleiro Luan. Mais uma vez o tricolor feirense veio para cima em nova jogada de Granja que deu um corte seco no zagueiro Igor e chutou forte, com Luan espalmando para escanteio.

Aos 23 minutos, numa cobrança de escanteio o Jacobina chegou a fazer o segundo gol com o atacante Robert, mas a arbitragem assinalou impedimento. Na sequência o Flu teve uma falta perigosa, que Alessandro Azevedo cobrou e o goleiro Luan espalmou pela linha de fundo evitando o segundo gol tricolor. O Jacobina virou aos 30 minutos numa rápida jogada feita pelo setor esquerdo a bola chegou para Robert, que dominou e fez o que quis na defesa tricolor até fazer o segundo gol.

O Fluminense tentou reverter a situação a partida terminou 2 x 1 para o Jacobina. Desta forma, no jogo de volta em Jacobina, o time da casa vai jogar por empate e até mesmo por uma derrota por um gol de diferença. Para o Fluminense chegar a final, o tricolor feirense vai ter que vencer por dois gols de diferença.