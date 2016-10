Acidente com ônibus deixa 20 mortos e vários feridos no Paraná

Ao menos vinte pessoas morreram e vários ficaram feridas após uma acidente entre um ônibus e um caminhão na rodovia PR-323, em Cafezal do Sul, no noroeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (31). A informação dos óbitos foi confirmada pelo aspirante Felipe Pacheco, do Corpo de Bombeiros de Umuarama.

Do total de mortos, um era motorista do caminhão e 19 estavam no ônibus. Apenas uma vítima, uma mulher, foi atendida no local, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ainda conforme o aspirante Pacheco, a equipe de resgate tentou reanimá-la por mais de uma hora, mas ela não resistiu. O restante das vítimas morreu carbonizada. Um caminhão do Corpo de Bombeiros e seis ambulâncias, sendo quatro do Samu, estão no local. O aspirante Pacheco informou que 30 pessoas estavam no ônibus.

O aspirante do Corpo de Bombeiros informou ainda que nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital Cemil, em Umuarama. No entanto, às 9h, o hospital informou que quinze feridos eram atendidos pela equipe médica, sendo que três estavam em estado gravíssimo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o ônibus pertencia à Secretaria Municipal de Saúde de Altônia.

A Defesa Civil de Cafezal do Sul informou que o caminhão estava carregado com leite. Com o impacto da batida, os veículos pegaram fogo.

De acordo com o secretário de Saúde de Altônia Edson dos Santos Souza, o ônibus levava pacientes para Umuarama. Parte deles faria cirurgia de catarata no hospital de Olhos e os demais eram acompanhantes.

"Foi fechado um dia no hospital para levar esses pacientes. O ônibus saiu de Altônia por volta das 5h30, e no meio do caminho ocorreu o acidente", detalhou o secretário de Saúde. Souza ainda detalhou que o ônibus foi adquirido pelo município em 2015.