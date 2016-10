Juazeiro: Três jovens que ocupavam moto morrem em batida na BR-407

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente em um trecho da BR-407 de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, neste domingo (30). As vítimas, de 21, 23 e 27 anos, ocupavam uma moto e estavam sem capacete.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no km 28, entre as localidades de Carnaíba do Sertão e Juremal, por volta das 7h20.

Conforme o Blog do Geraldo José, testemunhas contaram que o jovem que pilotava a moto perdeu a direção, o que fez a moto colidir de frente com o carro de passeio.

As vítimas foram identificadas como Vitor Paulo, de 27 anos, Felipe Conceição da Silva, de 23 anos e Luan Manoel Santos Oliveira, de 21 anos, e voltavam de uma festa. Os cinco ocupantes do veículo ficaram gravemente feridos.

Ainda segundo a PRF, equipes do Samu foram encaminhadas ao local, mas os jovens já estavam mortos. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Juazeiro. Não há mais informações sobre o estado de saúde dos feridos.