Edvaldo pede retirada da Parada gay e adia votação do Plano de Cultura

Novamente deixou de ser votado na manhã desta segunda-feira (31) pela Câmara de Vereadores o Plano Municipal de Cultura, pronto desde 2014.

Desta vez o motivo foi a apresentação de uma emenda do vereador Edvaldo Lima, que pede a retirada da Parada gay e qualquer outra iniciativa que atenda ao público homossexual, da lista de eventos que podem vir a ser beneficiados com verbas públicas ou apoio do município.

“Sexo nunca foi cultura. Isso é uma aberração”, berrou o vereador, após ser contestado pelo líder do governo, que condenou a emenda de Edvaldo Lima.

“Tenho certeza que esta casa não aprovará porque é extremamente discriminatória”, disse Zé Carneiro sobre a emenda.

Alguns vereadores se manifestaram pedindo pressa na análise da emenda para que o projeto seja votado até no máximo a próxima segunda-feira.

A demora na votação do Plano de Cultura já provocou diversas manifestações de protesto da classe artística nos últimos meses.