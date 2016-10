Nova composição da Assembleia da Bahia para 2017 está praticamente definida

Com a definição do segundo turno em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, e consequente posse de Herzem Gusmão (PMDB), o desenho da nova composição da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) está praticamente definido. Herzem assumiria novamente a vaga de Bruno Reis (PMDB), que sai definitivamente para assumir a vice do prefeito ACM Neto (DEM).

Com a vitória em Conquista, a suplência ficaria com Elinaldo (DEM), que também ganhou o pleito em Camaçari. Resta então Samuel Couto (PSC) para ocupar a vaga. Vando (PSC) deve ser substituído por Heber Santana (PSC), que precisará deixar a Câmara Municipal de Salvador (CMS). Caso isso não ocorra, assumiria Luiz de Deus (PSD), que foi eleito em Paulo Afonso.

O plano B, portanto, seria Anderson Muniz (PTN), irmão do vereador de Salvador, Carlos Muniz (PTN). Outra substituição ocorre no lugar de Rogério Andrade (PSD), que governará Santo Antônio de Jesus. Bira Corôa seria a primeira opção, mas ele já assume a cadeira de Vítor Bonfim (PDT), que saiu para capitanear a Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri). O petista ficaria então com a vaga em definitivo. Mirela Oliveira (PSD) vem logo na sequência, mas é vice-prefeita de Moema Gramacho (PT), vencedora das eleições em Lauro de Freitas.

Temoteo Brito (PSD), que poderia ocupar a vaga, será prefeito de Teixeira de Freitas – a suplência ficará então com Antônio Mário (PT). Já o substituto de Robério Oliveira (PSD), que ganhou em Eunápolis, já está definida: Mário Augusto Neto (PT) fica em seu lugar. A cadeira de Jânio Natal (PRP) seria passada para Uziel Bueno (PTN) – nos bastidores, porém, cogita-se que o prefeito eleito de Belmonte deve deixar o cargo para seu irmão e vice, Janival Andrade (PTN).