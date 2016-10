Ônibus do Jacobina é apedrejado em tentativa de assalto na BR-324

Nem tudo foi festa para o elenco do Jacobina no último domingo (31). Após derrotarem o time do Fluminense de Feira por 2 a 1, no Estádio Joia da Princesa, o ônibus que transportava o Jegue da Chapada foi atingido por pedras na BR-324 em uma tentativa de assalto nas proximidades de Riachão do Jacuípe.

“A gente vinha de Feira para Jacobina. Depois que passamos por Tanquinho, um indivíduo que estava na beira da pista atirou uma pedra na lateral do ônibus. Tomamos um susto e seguimos viagem até chegar a Riachão. Lá, vimos que mais veículos tinham sido atacados também, inclusive com um ônibus de excursão no qual o motorista tinha sido atingido com uma pedra no para-brisa e estava com o olho ferido”, afirmou o preparador físico Marailton Jardim, em entrevista ao Bahia Notícias.

Ainda segundo o profissional, ataques a ônibus têm sido recorrentes nessa região, com muitos deles sendo assaltados por conta dos atentados sofridos. “Durante o trajeto, perto de Capim-Grosso, ainda paramos em outro trajeto. Na estrada ainda vimos um outro ônibus sendo assaltado, com as pessoas deitadas na pista”, descreveu. Apesar do incidente, os atletas e membros da comissão presentes no veículo não sofreram ferimentos e estão bem.