Multas de trânsito ficarão mais caras a partir desta terça-feira (1º)

As multas de trânsito ficarão mais caras amanhã. Esse é o primeiro reajuste em 16 anos. As mudanças são resultado de uma lei sancionada pela então presidente Dilma Rousseff (PT), em maio. Além do aumento, a legislação fará outras mudanças no Código de Trânsito Brasileiro.

As infrações leves são as que sofrerão maior reajuste. O valor passará de R$ 53,20 para R$ 88,38. Já as gravíssimas, hoje R$ 191,54, passarão para R$ 293,47. Dirigir ao celular passará de infração média para gravíssima.

Estacionar em vaga de idosos ou deficientes, antes grave, e se recusar a fazer o teste do bafômetro, que não era infração, passam a ser gravíssimas. Atingir 20 pontos na Carteira Nacional de Habilitação também terá consequências graves. O tempo de suspensão do direito de dirigir será maior: o mínimo, que hoje é de um mês, passará a ser de seis meses.